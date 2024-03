Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 2014 sitzt die Nymphe von Karl Seiter am Isenachufer in der Dürkheimer Gerberstraße. In der Nacht zum Samstag ist die Skulptur von Unbekannten aus der Verankerung gerissen worden.

Die Isenach-Nymphe war eines von zwölf Kunstwerken, die der Kunstverein initiiert hat – und dem Verein besonders ans Herz gewachsen. „Ein gemeinsames Herzensobjekt“, sagt die Vorsitzende