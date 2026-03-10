Viele Iraner aus der Pfalz hören nichts mehr von ihren Familien. Die RHEINPFALZ hat mit mehreren von ihnen gesprochen. Ihre Meinungen zum Krieg gehen weit auseinander.

Pashad sitzt am Küchentisch und zeigt auf ihr Handy. Auf dem Display laufen kurze Videos: Menschen, die hastig durch eine Straße rennen, Sirenen im Hintergrund, eine verwackelte Aufnahme eines dunklen Himmels über Häuserdächern. „Das hat meine Schwester geschickt“, sagt sie leise. Vor einer Woche. Seitdem ist Funkstille.

Hunderte Nachrichten hat Pashad ihrer Schwester über WhatsApp geschickt. Doch neben ihren Texten bleibt es bei einem Häkchen. Das zweite erscheint nicht.

Ihre Familie lebt in Shiraz im Südwesten des Iran, einer Stadt mit knapp zwei Millionen Einwohnern. Immer wieder gibt es dort Blackouts, Internet und Telefon brechen ab. Seit Wochen kommt es vor, dass Pashad und ihr Mann Reza nichts mehr hören.

Während sie spricht, füllen sich ihre Augen mit Tränen. Reza legt den Arm um sie. Die drei Kinder sitzen still auf der Couch. Es wirkt, als hätten sie sich an diese Momente gewöhnt.

Diese Szene, die sich beim Besuch der RHEINPFALZ abgespielt hat, ist Alltag vieler iranischer Familien in der Pfalz.

Die RHEINPFALZ hat mit mehreren Iranerinnen und Iranern aus der Verbandsgemeinde Freinsheim, dem Landkreis Bad Dürkheim und aus Neustadt gesprochen. Alle Namen sind von der Redaktion geändert. Die Gesprächspartner leben seit Jahren in der Region, sind vor dem iranischen Regime geflohen, arbeiten heute hier, machen Ausbildung oder lernen noch Deutsch. Was sie verbindet: große Sorge um ihre Familien – und sehr unterschiedliche Meinungen darüber, was jetzt passieren muss.

„Dieses Regieme wird nicht freiwillig gehen“

Für Farid und Laleh aus Neustadt ist die Lage eindeutig. Die beiden stammen aus Teheran und leben seit einigen Jahren in der Pfalz. Sie verfolgen die Nachrichten aus ihrer Heimat täglich.

„Dieses Regime wird nicht freiwillig gehen“, sagt Farid. „Die Menschen haben so oft protestiert.“

Er erinnert an Demonstrationen der vergangenen Jahre, an Frauen, die gegen Zwangsverschleierung protestierten, an Streiks und Proteste gegen die wirtschaftliche Lage. „Immer wieder wurden Menschen erschossen oder verhaftet“, sagt er. „Viele meiner Freunde sind im Gefängnis gelandet.“

Darum glaubt er, dass sich im Iran ohne Druck von außen nichts ändern wird. „Wenn dieses Regime militärisch geschlagen wird, dann ist das vielleicht die einzige Chance für unser Land.“ Seine Frau Laleh nickt. „Wir wollen Frieden“, sagt sie. „Aber Frieden mit diesem Regime gibt es nicht.“

Von außen gesteuert

Ganz anders sieht das Murtaza, der in der Verbandsgemeinde Freinsheim lebt. Auch er ist vor Jahren aus dem Iran geflohen. Auch er kritisiert das Regime scharf. Doch die aktuellen militärischen Angriffe auf sein Heimatland sieht er mit großer Skepsis. „Viele Iraner im Ausland feiern das“, sagt er. „Das verstehe ich nicht.“

Besonders kritisch blickt er auf den Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, der im Exil lebt und immer wieder zu Protesten aufruft. „Er lebt seit fast fünf Jahrzehnten im Ausland“, sagt Murtaza. „Aus einer bequemen Situation heraus zu Protesten aufzurufen, ist einfach.“

Murtaza wünscht sich zwar ebenfalls ein Ende der islamischen Republik. Doch der Wandel müsse von innen kommen. „Wenn Veränderung nur von außen kommt, wird sie nicht stabil sein“, glaubt er.

„Nicht aus Nächstenliebe“

Anders argumentiert wiederum die Familie von Neda und Amir, die im Landkreis Bad Dürkheim lebt. Auch sie haben seit Tagen keinen Kontakt zu Angehörigen im Iran. „Natürlich wissen wir, dass Amerika oder Israel das nicht aus Nächstenliebe tun“, sagt Amir. „Aber ehrlich gesagt: Mir wäre es egal, wer dieses Regime stürzt.“

Er spricht von wirtschaftlicher Not, von Korruption und von Unterdrückung. „Die Menschen können kaum noch leben“, sagt er. „Viele Frauen haben keine Freiheit. Junge Leute sehen keine Zukunft.“

Seine Frau Neda erzählt von Freundinnen im Iran, die aus Angst vor Verhaftung kaum noch öffentlich sprechen. „Dieses System funktioniert nicht mehr“, sagt sie.

„Die normalen Menschen sterben zuerst“

Eine ganz andere Sorge beschäftigt hingegen Hamid und Roya, die seit einigen Jahren in Bad Dürkheim leben. Auch sie lehnen das Regime ab – doch die aktuellen Angriffe erfüllen sie vor allem mit Angst. „Wenn Bomben fallen, sterben zuerst die normalen Menschen“, sagt Roya.

Sie denkt an ihre Eltern, die noch im Iran leben, an Nachbarn und Freunde. „Das Regime hat Schutzräume, Sicherheitskräfte und Macht“, sagt sie. „Aber die Bevölkerung hat das alles nicht.“

Hamid fürchtet, dass eine militärische Eskalation das Land noch weiter destabilisieren könnte. „Am Ende könnten noch radikalere Gruppen entstehen“, sagt er. „Oder der Iran zerfällt.“

Zwischen all diesen Positionen steht Sara aus Neustadt. Die 24-Jährige macht eine Ausbildung in der Region und lebt erst seit wenigen Jahren in Deutschland. Sie sagt, sie könne die Wut vieler Exil-Iraner verstehen. Doch gleichzeitig habe sie große Angst um die Menschen im Land. „Krieg trifft immer zuerst die Bevölkerung“, sagt sie. „Nicht die Mächtigen.“

Ihre Eltern leben noch im Iran. Auch von ihnen hat sie seit Tagen nichts gehört. Wenn sie Nachrichten schaut, müsse sie oft abschalten. „Ich weiß manchmal nicht, was ich fühlen soll.“