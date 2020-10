Ein iPhone 11 ist am Mittwoch zwischen 10 und 10.15 Uhr im Bereich der Bushaltestelle am Dürkheimer Bahnhof gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Besitzerin ihr Smartphone kurzzeitig auf einer Bank vergessen, bei ihrer Rückkehr war es aber verschwunden. Laut Angaben einer Zeugin war das iPhone von einem unbekannten jungen Mann an sich genommen worden. Dieser hatte angegeben, es zur Polizei bringen zu wollen. Nachdem dies nicht geschehen ist, sucht die Polizei weitere Zeugen.