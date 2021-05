Für die Dürkheimer FDP-Politikerin Petra Dick-Walther beginnt am heutigen Dienstag die Arbeit als Staatssekretärin im Mainzer Wirtschaftsministerium. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt sie unter anderem, wo sie Akzente setzen möchte und warum 12.43 Uhr eine besondere Uhrzeit für sie bleiben wird.

Frau Dick-Walther, für viele kam ihre Berufung zur Staatssekretärin überraschend. Für Sie auch?

Ja, es kam total überraschend. Es gab keine Vorgespräche, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Alles lief sehr spontan ab.

Erzählen Sie.

Am Dienstag vergangener Woche rief unser Landesvorsitzender Volker Wissing auf dem Handy an. Um 12.43 Uhr. Diese Uhrzeit werde ich wohl mein ganzes Leben nicht vergessen.

Wie lief das Gespräch ab?

Wir haben zuerst ein bisschen Smalltalk gehalten, am Tag zuvor hatten wir ja Landesparteitag mit Vorstandswahlen. Da hat er mich nach meinen Eindrücken gefragt. Schließlich hat er gesagt, dass man mich gerne stärker einbinden und mir mehr Verantwortung übertragen würde. Ich habe gefragt, wie das aussehen soll. Schließlich hat Herr Wissing gesagt, dass er sich mich als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium vorstellen könnte und gefragt, ob ich Interesse an der Aufgabe hätte. Da habe ich erst einmal geschluckt.

Wie lange hatten Sie Zeit, sich zu entscheiden?

Eine Stunde. Das lag daran, dass der Zeitplan sehr eng war und bereits nachmittags und abends Sitzungen für die zu treffenden Personalentscheidungen anstanden.

Wen haben Sie zuerst angerufen?

Meinen Mann und meinen Sohn. Beide haben gesagt: „Mach’s, das ist eine einmalige Chance.“ Dann habe ich noch Günter Eymael angerufen, der ja lange Staatssekretär im Wirtschaftsministerium war, und habe ihn gebeten, mir einfach von der Aufgabe zu erzählen. Er hat gesagt: Der Job ist eine Herausforderung, die er mir zutraut.

Und dann haben Sie zugesagt.

Für mich war wichtig, zu klären, welche Bereiche ich als Staatssekretärin übernehmen soll. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen war ich bei Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eingebunden. Dabei habe ich festgestellt, dass mir die Bereiche Wirtschaft, Handwerk, Industrie, Innenstadtentwicklung und Tourismus deutlich mehr liegen. Das sind auch die Gebiete, um die ich mich künftig kümmern werde.

Wo wollen Sie schnell Akzente setzen?

Fragen Sie mich das in vier Wochen. Ich muss mich erst einmal orientieren und schauen, wo ich mich einbringen kann. Sicher ist aber, dass ich aus der Praxis agieren und mich um Themen wie Innenstadtentwicklung oder Handwerk kümmern werde, die ich aus meinem Beruf oder von meiner Arbeit in der Kommunalpolitik kenne. Beim Handwerk wären das beispielsweise Probleme wie Materialknappheit, Fachkräftemangel, Digitalisierung oder Bürokratieabbau.

Als Geschäftsführerin einer Dachdeckerei reißen Sie aber vor Ort eine Lücke.

Das stimmt, aus der Dachdeckerei rauszugehen, war ein schwerer Schritt – für mich, aber auch für meinen Geschäftspartner. Jetzt müssen wir sehen, wie die Lücke geschlossen werden kann.

Bad Dürkheim hat bei der Landtagswahl mit Markus Wolf (CDU) einen „eigenen“ Landtagsabgeordneten bekommen, jetzt mit Ihnen noch eine Staatssekretärin. Sie sind beide im Stadtrat. Ist das ein Vorteil für die Stadt, dass die Drähte nach Mainz nun besonders kurz sind?

Ich denke, es ist wie im übrigen Leben auch: Es ist einfacher, wenn man jemanden kennt. Wir sind beide im Stadtrat und im Kreistag und sehr heimatverbunden, daher sind wir präsent und wissen gleichzeitig, wo die Probleme vor Ort liegen. Das ist ein Vorteil nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte Region.

Ein Reizthema der neuen Legislaturperiode werden sicher Windräder im Pfälzerwald sein. Wie stehen Sie dazu?

Das ist ein Thema, das ich mir in Ruhe anschauen möchte. Kern- und Pflegezonen des Pfälzerwalds sollen ja frei von Windrädern bleiben. Entwicklungszonen, in denen Windräder stehen dürfen, müssen leicht zugänglich sein und sollen beispielsweise entlang von Autobahnen liegen. Solche Flächen sehe ich im Dürkheimer Raum nicht.

Sie sind kommunalpolitisch engagiert, unter anderem als Fraktionssprecherin im Dürkheimer Stadtrat und als Kreistagsmitglied. Werden Sie Ihr Mandate weiter ausüben?

Ich bin schon sehr lange in der Kommunalpolitik und möchte das auch weiterhin sein, um am Boden zu bleiben und um mitzubekommen, wo die Probleme liegen. Wir sind bei der FDP vor Ort gut aufgestellt und werden mehr Leute einbinden und in die Verantwortung bringen. Dann muss man sehen, wie es mit meinem Zeitkontingent funktioniert.

Sie sind auch im Ehrenamt sehr aktiv, unter anderem beim Förderverein Gradierbau und beim Omega Freundes- und Förderkreis.

Das sind zwei absolute Herzensangelegenheiten, die ich auch auf jeden Fall weitermachen werde. In beiden Vereinen haben wir tolle Teams, die Arbeit ist seit eh und je auf viele Mitglieder verteilt.

Sie bleiben Dürkheim also erhalten?

Ja, ich bin in Dürkheim geboren, aufgewachsen und werde auch weiterhin sehr gerne hier leben.