Am 18. Juni ist der Tag der Mediation. Als ehrenamtliche Schulmediatorin ist die Bad Dürkheimerin Vera Simon (51) einmal pro Woche in der Grundschule Weisenheim am Sand. Dort hilft sie Kindern, besser mit Konflikten umzugehen. Warum ihr der Einsatz wichtig ist und es heute mehr denn je solche Angebote braucht, hat sie Ute Scherzinger erklärt.

Frau Simon, mit welchen Problemen kommen die meisten Kinder zu Ihnen?

Das sind meist klassische Streitereien unter Grundschulkindern, ich höre dann Aussagen wie „er hat blöd