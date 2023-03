Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Etwa seit Montagmittag sind bei einem Großteil der Telekom-Kunden in Weisenheim am Berg die Internet- und Festnetzanschlüsse ausgefallen. Die Reparaturen laufen und könnten vermutlich bis zum Abend abgeschlossen werden, erklärt der Konzern am frühen Dienstagnachmittag auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Als Grund für die Störung nennt Konzern-Sprecherin Leonie Brinkmann ein beschädigtes Hauptkabel. „Ursache für die Störung sind wasserbedingte Kurzschlüsse