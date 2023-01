Den Pfälzern im Allgemeinen und den Menschen in und um Bad Dürkheim im Besonderen wird ja nachgesagt, dass sie ebenso gesellig wie genussfreudig sind, gerne feiern und ihre Heimatregion lieben. Ein Blick auf die Artikel, mit denen die Lokalredaktion Bad Dürkheim online mit ihrer Unterseite von www.rheinpfalz.de im Jahr 2022 die meisten Menschen erreicht hat, kratzt an diesem Ruf zumindest nicht.

Denn am besten kam nicht etwa ein Text an, in dem es um ein schreckliches Verbrechen ging, sondern der sich einer Ur-Sorge der Pfälzer widmet: dem drohenden Mangel an Dubbegläsern. So trafen die Lieferengpässe beim Material 2022 auch die Gläserbranche – diese reagierte und drosselte die Herstellung des Nischenprodukts „Dubbeglas“ oder stellte sie gleich ganz ein. Besonders Winzer, die ein mit Logo gedrucktes Glas bestellen wollten, gingen mitunter leer aus. Doch Winzer sind erfinderisch und fanden auch dafür eine Lösung – sodass Dubbegläser auf dem 606. Wurstmarkt, der nach fast drei Jahren Pause wieder gefeiert werden konnte, keine Mangelware waren.

Riesiges Interesse am Wurstmarkt

Der Wurstmarkt, das ist für die meisten Dürkheimerinnen und Dürkheimer mehr als ein Volksfest, er ist ein Stück Identität. Das riesige Interesse an dem größten Weinfest der Welt spiegelt sich auch in den Zugriffszahlen auf unsere Berichte wider: Frei nach dem Herberger-Motto „Nach dem Wurstmarkt ist vor dem Wurstmarkt“ laufen bei der Stadtverwaltung eigentlich das ganze Jahr über die Vorbereitungen auf das Fest. Und darüber wollen unsere Leserinnen und Leser informiert werden. Besonders erfolgreich war ein Text, der einen Überblick darüber gab, was sich auf dem Wurstmarkt 2022 gegenüber 2019 ändert – und warum sich überhaupt etwas ändern musste. Eine gravierende Neuerung 2022 betraf dabei das Weindorf in seinem 30. Jubiläum. Dabei wurden nicht nur die Zelte neu angeordnet und der Platz insgesamt vergrößert, sondern auch bei den Gastronomen gab es einen Wandel: Gleich drei der vier langjährigen Anbieter zogen sich aus dem Weindorf zurück – und nicht nur wir, sondern offenbar auch unsere Leser wollten den Grund dafür erfahren.

2022 wurde endlich wieder Wurstmarkt gefeiert. Foto: Alexander Sperk

Das beherrschende Thema 2022 war die Energiekrise – da lag natürlich die Frage nahe, wie viel Energie eigentlich auf dem Wurstmarkt verbraucht wird. Der Artikel, in dem wir dem nachgegangen sind, schaffte es ebenfalls in die Bestenliste.

Auch abseits des Wurstmarkts stießen Texte rund um Strom, Gas und andere Formen des Heizens auf reges Interesse: etwa Tipps und Tricks zum richtigen Heizen mit Holz, das lange Warten eines Ehepaars aus Bad Dürkheim auf das zugesagte Fördergeld für die häusliche Wärmepumpe oder der Bericht des Bad Dürkheimer Forstamts über die riesige Nachfrage nach Brennholz.

Um die Menschen von den stark gestiegenen Energiepreisen zu entlasten, griff schließlich die Politik ein. Ausführen müssen das die Versorger vor Ort – was etwa beim Dezemberabschlag etliche Fragen aufwarf, die uns der Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Dürkheim, Peter Kistenmacher, beantwortete.

Kehrt der Wolf zurück?

Tierische Themen kamen auch im vergangenen Jahr gut bei unseren Leserinnen und Lesern an: Sei es der Nachweis eines Wolfs bei Wachenheim oder das Happy End für die Dachse am Bahndamm zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim, die entgegen erster Pläne nicht getötet, sondern nur vertrieben wurden, um den Bahnverkehr mit ihren Bauten nicht erneut zu gefährden.

Die Dachse am Bahndamm wurden nur vertrieben und nicht getötet. Foto: dpa

Politisch sorgte die Beanstandung der Dienstwagenregelung für den Dürkheimer Bürgermeister für Wirbel, der sich auch in den Klickzahlen niederschlug – ebenso wie die Verzögerungen, Kostensteigerungen und Fortschritte bei der Dürkheimer Therme.

Spitzenwerte zum Jahresstart

Insgesamt verzeichnete die Bad Dürkheimer Unterseite auf rheinpfalz.de im Jahr 2022 1,35 Millionen Aufrufe. Auch im noch jungen Jahr 2023 bleiben uns die Online-Leser offenbar treu: Mit der Anekdote über den nach 41 Jahren in der Schlosskirche aufgetauchten Geldbeutel, dem Bericht über den Frankenthaler, der gemeinsam mit seinem Sohn zwei Menschen bei dem Brand im Jägerthal rettete sowie dem Artikel über die Auswirkungen des Wegfalls der Neupatientenregelung auf Arztbesuche in der Region erreichten in den ersten Tagen des neuen Jahres gleich drei Texte aus der Bad Dürkheimer Ausgabe Spitzenwerte auf rheinpfalz.de – weit über den Dürkheimer Bereich hinaus.