Am Internationalen Frauentag am Montag, 8. März, lädt die Volkshochschule zu einen Online-Gesprächsrunde ein. Das Thema lautet „Mehr Frauen in Führungspositionen – brauchen wir die Quote?“.

„Immer noch ist Diskriminierung von Frauen und Mädchen ein aktuelles Thema. Gewalt, sexueller Missbrauch, Ausbeutung, aber auch fehlende Chancengleichheit bestimmen die Biografie vieler Frauen und Mädchen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Dürkheim, Christina Koterba-Göbel.

„Studien belegen, dass Unternehmen, die von Frauen geleitet werden, betriebswirtschaftlich erfolgreicher agieren. Doch leider sind die Chefetagen immer noch fest in Männerhand, vor allem in großen Firmen schaffen es nur wenige Frauen in die Vorstände“, erklärt Koterba-Göbel. Immerhin gelte in den Aufsichtsräten seit Anfang 2016 eine gesetzliche Frauenquote von 30 Prozent. Aber was sind die Gründe dafür, dass Frauen der Weg in die Chefetage so oft verwehrt wird? Wie kann eine gerechte Zukunft gelingen? Warum polarisiert die Quote so sehr?

Das möchte die Gleichstellungsbeauftragte mit dem Journalisten Klaus Dechant beim „VHS-Talk“ von 19 bis 21 Uhr erörtern. Daneben diskutieren Gloria Timm (Frauenrechtlerin) und Martina Nighswonger (geschäftsführende Gesellschafterin der Gechem GmbH), die Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen und Johannes Steiniger. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmer erhalten eine Anmeldebestätigung und kurz vor Beginn den Teilnahme-Link. Anmeldung zum VHS-Talk unter: Gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de.rhp