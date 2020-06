Intensive Überwachung hat die Ruchheimer Autobahnpolizei in den kommenden Sommermonaten für den Ausflugsverkehr von der Weinstraße ab Bad Dürkheim über die A 650 Richtung Vorder- und Kurpfalz angekündigt.

Viele Autofahrer hatten Wein getrunken

Eine solche Kontrole gab es auch am frühen Sonntagabend in Höhe von Friedelsheim. Laut Polizei konnte festgestellt werden, dass einige Fahrzeugführer Alkohol, in fast allen Fällen Wein, getrunken hatten. Der Grad der Alkoholisierung sei aber fast immer sehr niedrig gewesen. nur einem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da er eine Atemalkoholkonzentration von 0,33 Promille aufwies.