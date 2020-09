Die Stadt hat erstmals den Wettbewerb „Insektenfreundlicher Garten und Balkon“ ausgeschrieben, der im Herbst 2019 startete. Am Dienstag prämierten Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und die Jury die Gewinner auf der Terrasse der Brunnenhalle. 21 Bürger sowie verschiedene städtische Einrichtungen nahmen an dem Wettbewerb teil.

„Die Stadt hat da wirklich etwas ganz Tolles geleistet, da kann sie wirklich stolz auf sich sein“, befand Dieter Raudszus. Der 77-jährige pensionierte Lehrer erhielt in der Kategorie „Großer Garten“ den ersten Preis. „Ich habe mir im vergangen Jahr, als bekannt wurde, dass es diesen Wettbewerb geben würde, erst einmal die Jury genau angeschaut. Und ich fand, das war volle Kompetenz, dann habe ich mich entschlossen, mitzumachen“, sagte Raudszus, der 33 Jahre Vorsitzender der Dürkheimer Pollichia war. 1982 hat er den nun prämierten Garten bei sich zu Hause in Ungstein angelegt.

„Meine Frau wollte eigentlich den grünen Rasen, da gab es schon einige spannende Momente“, erzählte Raudszus und ergänzte: „Ich konnte meine biologischen Präferenzen dann doch durchsetzen. Ein Drittel besteht der Garten, der 800 Quadratmeter groß ist, aus einer Wiese, die von meinen Enkeln auch als Bolzplatz benutzt wird. Aber das Schöne ist, da wächst auch viel, das die Insekten gutfinden.“ Raudszus fügte an: „Dann haben wir einen Teich, um den sich jetzt schon gut 15 Libellenarten angesiedelt haben.“ Außer Obstbäumen gibt es in dem Garten noch Blumen und Wildkräuter. Der Gewinner eines großen Insektenhotels erklärte weiter: „Die anderen Teilnehmer hatten auch tolle Gärten. Ich muss sagen, die Jury hat mit Expertise bewertet.“

In der Jury waren Sabine Baum (Pollichia), Patrizia Ziegler (Leiterin Stadtgärtnerei Bad Dürkheim), Frank Wieland (Direktor Pfalzmuseum Bad Dürkheim) und Thorsten Heß (Vorsitzender Imkerverein Bad Dürkheim). „Es waren viele schöne und auch moderne Gärten dabei. So ein Wettbewerb ist wichtig, weil immer mehr Grünstreifen durch Bauten verschwinden. Es ist ein Anreiz, dass auch im privaten Bereich was passiert“, sagte Jurymitglied Heß. Bürgermeister Glogger verriet, dass die Stadt bis Herbst 2021 im Kurpark im Bereich der alten Tennisplätze, einen insektenfreundlichen Bereich plane.

