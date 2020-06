Ein Insekt hat einen Unfall mit einem Verletzten und mehreren Tausend Euro Schaden verursacht. Laut Polizei war ein 21-Jähriger aus Mannheim am Samstag gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand unterwegs.

Gegen geparktes Auto gefahren

Als sich ein Insekt auf seine Hand setzte, war er abgelenkt und fuhr gegen einen geparkten Pkw. Der Biker stürzte, verletzte sich und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.