Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Corona-Pandemie hat sich auch das Gesicht der Dürkheimer Innenstadt verändert. Gastronomen haben mehr Platz bekommen. Themen wie Windschutz und Heizpilze gewannen plötzlich an Bedeutung. Doch was davon ist eigentlich von der Politik gewollt?

Was in der Dürkheimer Innenstadt erlaubt ist, das regelt eine Sondernutzungssatzung. Diese überarbeitet die Stadt gerade. Anlass dafür war auch die Corona-Pandemie. Nach dem ersten Lockdown