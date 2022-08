Die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ist auf der Höhe der Post auch noch am Samstag halbseitig gesperrt. Das haben Stadtverwaltung und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Donnerstag auf Nachfrage mitgeteilt. Die Stadtverwaltung will demnach mit ihren Arbeiten am Freitag fertig werden. Der Kanal soll dann voll funktionsfähig wiederhergestellt sein, teilt die Stadt mit. Die RNV will am Samstag im Verlauf des Vormittags den Schienenverguss, also die Verbindung zwischen Gleisen und Asphalt, wieder herstellen. Mittags oder nachmittags soll die Rhein-Haardtbahn wieder wie gewohnt fahren, so ein Sprecher.

Weitere Nacharbeiten am Kanal – die Sanierung von Haarrissen – will die Stadt mittels eines „Inliners“ ausführen. Dabei wird ein Schlauch in den Kanal eingeführt und der Schaden von innen repariert. Wann das passiert, ist noch nicht klar, so eine Sprecherin der Stadt. Der Schaden war Anfang der vergangenen Woche bemerkt worden. Vermutlich ein Ermüdungsbruch eines Rohres war dafür verantwortlich, dass sich die Straße an einer Stelle abgesenkt hatte. Seitdem ist die Mannheimer Straße auf Höhe der Post halbseitig gesperrt.