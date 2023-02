Die Bürgerinitiative für die Straßennamenbeibehaltung lehnt den Vorschlag aus den Stadtratsfraktionen ab, wonach die Karl-Räder-Allee in Lindenallee umbenannt, aber ein Hinweisschild an den früheren Namensgeber Karl Räder erinnern soll. Zudem sieht der Vorschlag, der auch für Maler-Ernst- und Philipp-Fauth-Straße umgesetzt werden könnte, einen QR-Code vor, über den sich Interessierte über das Lebenswerk, aber auch den Grund der Umbenennung informieren können. „Wir lehnen diesen ,Kompromiss’ ab, weil er für uns eine Verschärfung der bisher von der Stadt geplanten Regelung bedeutet“, teilt BI-Sprecher Ulrich Martin mit. Es werde vorgeschlagen, dass die Straßen umbenannt werden und es ein Hinweisschild zum früheren Straßennamen mit Verweis auf einen QR-Code gebe, unter dem man nicht nur die Gedichte, Bilder oder eine Mondkarte finden wird, sondern wie in der RHEINPFALZ zitiert, auch über den Grund informiert wird, warum die Straße umbenannt wird. „Also Entehrung durch Abmontieren der Straßennamen und dauerhafte Erinnerung an deren Verfehlungen“, schreibt Martin. Dies sei für die Initiative eindeutig eine Verschärfung der bisherigen Haltung der Stadtratsfraktionen. Falls der Stadtrat eine Umbenennung der drei Straßen beschließen sollte, hat die Initiative ein Bürgerbegehren angekündigt.