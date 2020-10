Unter dem Motto „Wir sind alle Deutschland“ hat die muslimische Ahmadiyya Gemeinde (AMJ) eine Infokampagne gestartet. Sie möchte mit Flugblättern sowie Infoständenüber über den Islam aufklären.

Neben den sonstigen Aktivitäten der Gemeinschaft wie Baumpflanzaktionen oder Straßenputzaktionen zu Neujahr will die muslimische Gemeinde mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen und dabei Ängste und Vorurteile abbauen. „Das Feindbild Islam ist vorhanden, damit haben wir in Deutschland zu kämpfen. Wir wollen aber zeigen, dass wir ein Teil Deutschlands sind“, erklärt Imam Musawar Shams, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist sowie ein Hochschulstudium absolviert hat.

In Bad Dürkheim sind an vier Tagen Infostände geplant. Am 10. Oktober und 14. November werden sich jeweils von 9 bis 18 Uhr am Ludwigsplatz Muslime den Fragen der Bürger stellen, Informationen geben und Aufklärungsarbeit leisten. Die Aktion wird am 9. Januar und am 13. Februar im kommenden Jahr wiederholt.

Die Ahmadiyya Gemeinde Deutschland unterhält über 50 eigene Moscheen, 70 Gebetszentren und hat etwa 45.000 Mitglieder, die sich auf 220 lokale Gemeinden verteilen. Die Ursprünge der AMJ liegen in Indien und Pakistan. Die Grundsätze der AMJ fasst der Imam so zusammen: „Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen, absolute Gerechtigkeit, kein Zwang zum Glauben, Gleichwertigkeit von Mann und Frau, sowie Trennung von Religion und Staat“.

Mehr dazu gibt es im Internet unter www.ahmadiyya.de