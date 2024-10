Am Mittwoch konnten sich interessierte Jugendliche über die Ausbildung, Arbeit und Einsatzmöglichkeiten der Polizei in der Dürkheimer Polizeiinspektion informieren.

Polizeikommissarin Stina Einberger, die als Einstellungsberaterin in der Polizeiinspektion Bad Dürkheim tätig ist, informierte mit ihrer Kollegin und Polizeikommissarin Jaqueline Berges über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Die beiden Kommissarinnen haben ihr Studium im vergangenen Jahr beendet und konnten noch ganz frisch von ihren eigenen Erfahrungen berichten, was während des dreijährigen Studiums an der Hochschule der Polizei am Campus Hahn im Hunsrück wichtig ist und worauf sich die Kandidaten während dieser Zeit einstellen sollten. Einberger und Berges informierten ausführlich über die beiden Studienrichtungen Schutzpolizei und Kriminalpolizei, die als Bachelorstudiengang Polizeidienst von der Polizeihochschule Rheinland-Pfalz angeboten werden. Als Bildungsvoraussetzungen sind dabei das Abitur, die Fachholschulreife mit Studienberechtigung in Rheinland-Pfalz oder unter bestimmten Voraussetzungen auch eine berufliche Qualifikation erforderlich. Weiterhin wurden die Jugendlichen über Altersgrenzen, die erforderliche Körpergröße, die Staatsangehörigkeit und sonstige Voraussetzungen für die Aufnahme des Studiums informiert. Online-Bewerbungen für die Einstellungstermine Mai 2025 und Oktober 2025 sind ab sofort möglich.

Aufmerksame Zuhörer beim Berufsinformationsabend der Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Foto: Jens Lepthien

Nachdem ein Praktikant den interessierten Jugendlichen die Einsatzausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen, die mit einem Gesamtgewicht von etwa 20 Kilogramm als zusätzliches Gewicht nicht zu unterschätzen ist, präsentiert hat, wurde der Abend mit einem Rundgang durch das Dienstgebäude in der Weinstraße Süd und der Besichtigung verschiedener Einsatzfahrzeuge beendet. Arne sah sich am Ende der Veranstaltung darin bestärkt, seine Bewerbung für den Polizeidienst aufrecht zu erhalten. „Das war heute sehr interessant und informativ und die beiden Damen haben das auch alles super erklärt. Ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Entscheidung für die Polizei“, erklärt der 17-Jährige. Auch Lukas war am Ende restlos überzeugt und steht eigentlich nur noch vor der Wahl, ob er zur Schutz- oder Kriminalpolizei gehen möchte. „Langfristig sehe ich mich eher bei der Kriminalpolizei. Das ist schon standortgebundener und hat Vorteile, wenn man eine Familie gründen möchte. Vorher zur Schutzpolizei zu gehen macht aber auch Sinn“, berichtet der angehende Abiturient.

Werben um den Nachwuchs

Für den Dienstgruppenleiter Hauptkommissar Alexander Fischer sind Berufsinformationsabende eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren. „Wir stehen natürlich auch in Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern. Der Ausbildungsmarkt ist ja fast leergefegt und der Kampf um die besten Köpfe ist immer vorhanden“, berichtet Fischer.

NOCH FRAGEN?

Im Netz: www.polizei.rlp.de/karriere ;Fragen zur Bewerbung und zum Auswahlverfahren unter Telefon 06543 985-116 oder 06543 985-118, E-Mail: PAD@polizei.rlp.de.