Für die Einführung eines Seniorenbusses in Bad Dürkheim hatte sich der Sozialausschuss des Stadtrats im April entschieden. SPD, Grüne und FWG hatten die Einführung beantragt. Bei einer Auftakt- und Informationsveranstaltung am Dienstag, 16. Juli, 18.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Dresdner Straße 2, soll über das Projekt informiert werden. Senioren- oder Bürgerbusse gibt es in vielen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, in der Region etwa in den Verbandsgemeinden Freinsheim, Deidesheim und Lambrecht. Mit dem Seniorenbus soll älteren Menschen die Möglichkeit geboten werden, von ihrer Wohnung beispielsweise zum Arzt, auf den Friedhof oder zum Einkaufen und später wieder nach Hause gefahren zu werden.

Bei der Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus soll das Projekt Seniorenbus vorgestellt und darüber informiert werden, wie man das Vorhaben vor der Einführung, aber auch danach unterstützen kann. So werden beispielsweise Fahrer für den Seniorenbus gesucht.