Es ist kein Projekt, das geräuschlos vonstatten geht: der Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim, den Inexio verantwortet. Bürger machten den Vorwurf mangelnder Kommunikation, zuletzt übte der Kreis Kritik, weil ein Flyer nicht abgestimmt war. Nun will Inexio bei Online-Infoabenden für mehr Klarheit sorgen.

Weil Treffen vor Ort wegen Corona nicht möglich sind, gibt es zwei Termine für Online-Meetings: jeweils um 19 Uhr am Dienstag, 15., und Donnerstag, 16. Dezember. Weitere Termine sollen laut Thomas Schommer, Sprecher von Inexio, folgen.

Persönlich eingeladen sind Bürger die an A- und B-Adressen wohnen und daher vom Ausbauprojekt profitieren. A-Adressen sind so schlecht versorgt, dass sie kostenlos ans Glasfasernetz angeschlossen werden. B-Adressen liegen nicht im Fördergebiet – aber an der Ausbautrasse und können deshalb günstig ans schnelle Netz kommen.

Infos auch bei Hotline und im Baubüro

„Es soll gezielt informiert werden, unter anderem wie das Verfahren läuft und welche Wege im Ort genommen werden“, erklärt Schommer. Es seien nur die „Betroffenen“ eingeladen, weil man keine Begehrlichkeiten bei denen wecken wolle, die derzeit nicht dank Förderung kostenlos oder zumindest günstig ans Glasfasernetz angeschlossen werden können.

Fragen beantwortet auch die Inexio-Hotline, 0800 7849375, oder das Inexio-Baubüro in Bad Dürkheim, Kaiserslauterer Straße 7. Es ist mittwochs von 10 bis 13 und 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.