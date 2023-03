Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei „Rund um die Quetsch“ in Weisenheim am Sand waren am Wochenende mehrere Tausend Besucher unterwegs. Publikumsmagnet war der gut vier Kilometer lange Rundwanderweg durch die kulinarische Wein- und Obstlandschaft.

Von Birgit Karg

Als Vorspeise ein Quetsche-Dip, zum Saumagen Quetschekraut oder Quetsche-Zwiwwel-Chutney, Feuerlachs mit Quetsche-Senf-Dip, zum Nachtisch Quetschekuche, im Nachgang ein geistreiches