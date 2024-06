In Schlangenlinien war am Mittwochabend eine Peugeot-Fahrerin auf der B271 zwischen Kallstadt und Herxheim am Berg unterwegs. Außerdem lenkte die Frau ihren Wagen teilweise auf die Gegenfahrbahn. Das haben Zeugen der Polizei mitgeteilt. „Glücklicherweise kamen zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge entgegen“, heißt es im Polizeibericht vom Donnerstag. Die Polizei konnte die Fahrerin auf der B271 in Bad Dürkheim gegen 19.30 Uhr stoppen. Während der Kontrolle der 56-Jährigen stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.