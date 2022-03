In Schlangenlinien ist ein Ford Transit am Donnerstag durch Bad Dürkheim und über die B271 gefahren, dabei wiederholt in den Gegenverkehr geraten und hat andere Autofahrer gefährdet, berichtet die Polizei. Zunächst meldeten Zeugen den Transporter in der Kanalstraße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße, wo entgegenkommende Wagen immer wieder stark abbremsen und ihm ausweichen mussten. Später bog er nach links auf die Mannheimer Straße auf, um anschließend rechts auf die Zufahrt zur B271 zu gelangen. Auf dem Zubringer geriet der Ford erneut auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf fuhr er auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Neustadt in Schlangenlinien weiter. In Haßloch konnte die Polizei ihn schließlich stoppen und den 56-jähriger Fahrer kontrollieren. Dabei bemerkten die Beamten „Auffälligkeiten“ und ließen ihn zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus bringen. Zudem stellten sie den Führerschein des Manns sicher. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, vielleicht sogar selbst als Gegenverkehr des Ford Transit betroffen waren oder jemanden kennen, der gefährdet wurde. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.