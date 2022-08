Am Dienstag gegen 14 Uhr hat ein Zeuge der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden Audi auf der B271 gemeldet, der mehrfach über die Mittel- und Außenlinie gefahren sei. Da er einen Teil des Kennzeichens angeben konnte, konnten die Beamten den verantwortlichen Fahrer an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Bei der folgenden Kontrollen des 32-Jährigen bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 0,57 Promille. Da der Mann gegenüber dem Blutprobenarzt angab, daheim noch eine Schorle getrunken zu haben, wurde nach einer Wartezeit ein neuer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab aber einen noch höheren Wert von 0,6 Promille. Daher wurde dem Audifahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinwirkung ermittelt.