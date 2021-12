In Schlangenlinien und teilweise auf der Gegenfahrbahn war ein 54-Jähriger am Sonntag gegen 20 Uhr in der Weinstraße Süd und in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim unterwegs und dabei einer Polizeistreife aufgefallen.

Die Beamten stoppten den Mann und stellten während der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest kam ein Wert von 2,7 Promille heraus. Ein Arzt sollte ihm daher eine Blutprobe abnehmen. Dem sagte der Mann, er habe, kurz bevor er losgefahren sei, ein Inhalationsspray benutzt. Darum wurde nach einer Wartezeit ein erneuter Atemalkoholtest gemacht, der diesmal 2,9 Promille anzeigte. Dem Mann wurde dann doch eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.