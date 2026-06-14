Ein Mercedes A-Klasse, der auf der L522 zwischen Weisenheim und Herxheim am Berg in Schlangenlinien unterwegs war, wurde der Polizei am Sonntag gegen 16.20 Uhr gemeldet. Die Fahrerin konnte im Anschluss an die Fahrt durch Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert werden. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr und stellten zudem deutliche Ausfallerscheinungen fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest nicht möglich gewesen sei, wurde die Fahrerin zur Dienststelle gebracht, wo ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei Bad Dürkheim hat inzwischen die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Mussten Fahrer dem Mercedes ausweichen oder abbremsen?

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322/963-0, zu wenden. Hinweise werden auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.