Zugang zu einem mehrere Monate leerstehenden Haus im Gewerbegebiet Bruch verschafften sich bisher noch Unbekannte durch Abtrennen eines Gitters und Aufhebeln des dahinter gelegenen Kellerfensters, teilt die Polizei mit. Die Täter gelangten so in das Objekt. Ob und was genau durch die Täter entwendet wurde, ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die bis Samstag verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.