In ein Einfamilienhaus Im Röhrich im Bad Dürkheimer Ortsteil Grethen wurde nach Angaben der Polizei im Lauf des Samstags, 20. November, eingebrochen. Die unbekannten Täter seien vermutlich auf einen Stuhl auf den Balkon des Einfamilienhauses gestiegen, hätten das Balkonfenster aufgehebelt und seien so in das Haus gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei jedoch nichts gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag im Bereich Bad Dürkheim-Grethen, auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise an die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.