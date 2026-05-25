Das Verhalten von Storchen-Eltern ruft die Freinsheimer Feuerwehr auf den Plan. Wie der Vorfall doch noch ein Happy End findet.

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist die Freiwillige Feuerwehr in Freinsheim gerufen worden: Sie musste ein zwei Wochen altes Storchenküken vom Dach der protestantischen Kirche retten.

Ein aufmerksamer Betrachter der Storchenkamera hatte beobachtet, dass nur noch zwei von drei Küken im Nest zu sehen waren und die ehrenamtlich arbeitenden Storchenfreunde alarmiert. Marie-Louise Wiesenbach und ihr Mann Florian Graus, die die Kamera vor vier Jahren installiert hatten, konnten daraufhin zurückverfolgen, dass das Storchenweibchen am Sonntag gegen 8.14 Uhr das kleinste Küken aus dem Nest geworfen hatte. „Marie und ich sind zur Kirche gefahren, konnten aber von unten nichts ausmachen“, berichtete Graus.

Daraufhin bat er um Unterstützung in seiner Feuerwehrgruppe. Mit Erfolg: Seine Kameraden Alexander Link und Lukas Stamp erklärten sich spontan zur Hilfe bereit und rückten mit der Drehleiter an. Die drei Feuerwehrmänner konnten das Küken schließlich lebend in der Dachrinne entdecken und bergen.

Wiesenbach brachte das Tier schließlich nach Rücksprache mit dem Experten Christian Reis zum Storchenzentrum Bornheim, wo es nun aufgepäppelt wird. „Äußerlich geht es dem Kleinen gut. Wie es innerlich aussieht, können wir natürlich nicht sagen. Aber es sieht gut aus, weil er klappert und selbstständig frisst“, sagte Reis. „Wenn er die nächsten ein bis zwei Nächte überlebt und weiterhin so gut frisst, stehen die Chancen sehr gut, dass er flügge wird.“ Zunächst werde man in der Station ein besonderes Auge auf den Jungvogel haben, danach könne er dann zu den Ammen in die Voliere gesetzt werden, die ihn dann mit anderen Küken aufziehen.

Nur die Stärksten überleben

Dass Störche Küken aus dem Nest werfen, ist nach Angaben des Experten nichts Ungewöhnliches, sondern eher die Regel, wenn mehr als zwei Küken geschlüpft sind. Damit sollen die Überlebenschancen der stärksten Nachkommen gesichert werden. Die Schwächsten werden von den Eltern über das Nest „aussortiert“ oder auch, wenn sie zu klein sind, gefressen, um keine Fressfeinde anzulocken.

Auch in Freinsheim waren ursprünglich vier Küken geschlüpft und eines davon bereits nach wenigen Tagen verschwunden. „Klar sieht das für uns Zuschauer, für uns Menschen, immer schwierig aus und wir können die Entscheidung oft nicht nachvollziehen“, sagte Reis, „aber die Tiere machen genau das Richtige und das schon seit Tausenden von Jahren so.“