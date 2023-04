Dämpfer für den Fußball-Bezirksligisten FV Freinsheim, der nach der 0:3 (0:2)-Niederlage beim ESV Ludwigshafen nicht nur von dem Gegner überholt wurde, sondern sich mehr denn je ernste Sorgen um den Ligaverbleib machen muss.

Wähnte man das Abstiegsgespenst bisher allenfalls in sicherer Entfernung, so steht es nun an der Stadtmauer. Mit anderen Worten: Nach vier Begegnungen ohne Sieg ist das Polster auf den ersten Abstiegsplatz auf kümmerliche zwei Pünktchen geschmolzen. Beim ESV Ludwigshafen, bestes Team in der Rückrunde und somit Mannschaft der Stunde, kamen einige Punkte zusammen, die letztlich zu der klaren Niederlage führten und die Blau-Weißen zittern lassen.

Kritik am Schiedsrichter

„Schiedsrichter haben ein schweres Amt, aber manchmal machen sie sich mit nicht nachvollziehbaren Entscheidungen ihr Leben auf dem Platz selbst schwer“, hadert der Freinsheimer Trainer Christian Schäfer mit Entscheidungen. Als Beispiel nennt er den ersten Gegentreffer, der aus zweierlei Gründen nicht hätte zählen dürfen. „Erst war es ein Foul an Peter Diehl, das nicht gepfiffen wurde. Nach dem folgenden Eckball war eine Hand des Schützen im Spiel“, schildert er die Szene (6.). Beim 2:0 sei die Abseitsstellung des Vollstreckers unübersehbar gewesen. Laut Schäfer spreche man da nicht von Zentimetern, sondern von Metern. Der Referee und ein Assistent seien überfordert gewesen: „Eine ganz schlechte Leistung – Note 6.“

Der Pausenrückstand habe nicht den Spielverlauf der ersten Hälfte widergespiegelt. Eine Darstellung, die von ESV-Seite gestützt wird: Der Unterschied zwischen beiden Teams sei gewesen, dass die „Eisenbahner“ ihre beiden Chancen genutzt hätten, während Oguzhan Odak und Fabian Weingärtner bei ihren Möglichkeiten am guten ESV-Torwart gescheitert seien. Der zweite Abschnitt war vergleichsweise ereignislos. Die Platzherren entschieden nach einer Stunde mit ihrem dritten Tor die Partie. Diesen Rückstand konnte der FVF nicht mehr drehen, zumal Weingärtner die Ampelkarte sah (71.).