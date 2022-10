Freinsheim. Im November schließt die Metzgerei Süss in Weisenheim am Sand nach 120 Jahren für immer ihre Türen. Betroffen sind auch mehrere Filialen. Nur für die Niederlassung in Freinsheim hat sich ein Nachfolger gefunden – ab November übernimmt die Landmetzgerei Klomann aus Großkarlbach den Geschäftsbetrieb in der Hauptstraße. Der Laden ist bereits seit August leer, da sich nach dem Bekanntwerden der Schließung der Weisenheimer Metzgerei ein großer Teil des in Freinsheim tätigen Personals neue Stellen gesucht hat.

Der Betrieb in Freinsheim war deshalb nicht mehr zu stemmen gewesen, bedauert Irina Süss, die den Weisenheimer Traditionsbetrieb nach dem Tod ihrer Schwester mit ihrer Mutter führt. Sie sei froh, dass sie mit der Metzgerei Klomann zumindest einen Mieter für das Freinsheimer Geschäft habe finden können, sagt Süss. Die Zentrale in Weisenheim sowie die Geschäfte in Maxdorf, Birkenheide und Ludwigshafen müssen dagegen schließen.

Die Übernahme der Weisenheimer Süss-Zentrale sei eine Nummer zu groß gewesen, sagt Simone Klomann, die gemeinsam mit ihrem Mann, Metzgermeister Roland Klomann, das Geschäft in Großkarlbach führt. Der rund 30 Quadratmeter große Laden in Freinsheim entspreche der Größe ihrer Hauptgeschäftsstelle in Großkarlbach und sei deshalb noch gut zu stemmen. Jedoch gelinge der Übergang auch nicht ohne personelle Probleme. Nach der Eröffnungswoche Anfang November hat die Freinsheimer Filiale bis Februar nur vormittags von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Klomann schließt in Kirchheim

Eine Filiale in Kirchheim gibt die Metzgerei für Freinsheim auf. „Für uns ist Freinsheim der ideale Standort, um unseren Kunden in diesem Raum noch etwas näher zu sein“, erklärt die 44-Jährige. Die erste Resonanz auf das öffentliche Bekanntwerden ihrer Pläne sei bereits „riesig“ gewesen, freut sich die gelernte Einzelhandelskauffrau. Auch ein Partyservice gehört zum Betrieb, der 1990 in Großkarlbach von Gunter Klomann gegründet wurde.

Das Fleisch bezieht die Metzgerei hauptsächlich vom Schlachthof in Mannheim. Daraus werden zu 90 Prozent hauseigene Produkte gefertigt, erklärt Klomann. Insbesondere die Leberknödel seien bei den Kunden sehr beliebt.