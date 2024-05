Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem die Fleischerei Geka Anfang Juli 2023 geschlossen und die Bäckerei Theurer ihre Filiale in der Bruchstraße zum 15. Januar 2024 aufgegeben hat, zieht am Samstag, 11. Mai, neues Leben in das Areal ein. Der neue Pächter Van Quy Nguyen möchte im Restaurant Viet Bambus authentische vietnamesische Küche bieten.

Van Quy Nguyen ist 2015 nach Deutschland gekommen, hat in Erfurt eine Ausbildung zum Koch absolviert und anschließend in verschiedenen Hotels in Erfurt und Erlangen gearbeitet. In Bad Dürkheim