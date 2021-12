Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren können sich zwischen den Jahren in der Salierhalle in Bad Dürkheim gegen Covid-19 impfen lassen. Die Impfungen für Kinder finden vom 27. bis 30. Dezember statt. Die Terminvergabe ist inzwischen freigeschaltet. Die Eltern können die Kinder auf der Plattform www.impftermin.rlp.de für einen Termin registrieren. Aus rechtlichen Gründen muss laut Kreisverwaltung mindestens eine sorgeberechtigte Person das Kind begleiten, zu Dokumentationszwecken der Impfung schriftlich zustimmen und versichern, dass sie von etwaigen Mitsorgeberechtigten hierzu ermächtigt ist. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) sagt: „Es freut mich besonders, dass wir auch für diese Altersgruppe die erste Impfung noch in diesem Jahr ermöglichen können und so den Start ins neue Kindergarten- und Schuljahr ein Stück weit sicherer gestalten werden.“ Impfkoordinator Arno Fickus informiert, dass sich die Eltern beim Termin gleich boostern lassen können, wenn deren zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Eine gesonderte Anmeldung hierzu ist nicht notwendig, die Eltern müssen dies nur beim Check-in angeben. Mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis und Krankenversicherungskarte.

Seit Montag wird im ehemaligen Impfzentrum in der Salierhalle wieder geimpft. Landrat Ihlenfeld sagte, er freue sich, dass der Kreis das Angebot einer Kommunalen Impfstelle machen könne. „Da nicht mehr alle ehemaligen Mitarbeitenden des Impfzentrums zur Verfügung stehen, leisten die Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen der Kreisverwaltung ihren Beitrag und übernehmen die Verwaltungstätigkeit hier vor Ort“, erläutert er. Da der Kreis nun wieder an die Terminvergabe durch das Land angebunden ist – das klappte eine Zeitlang nicht – , entstünden auch keine Warteschlangen vor der Halle. Es können täglich rund 350 Impfungen vorgenommen werden. Das Angebot soll auch im Januar aufrechterhalten werden. Die Termine seien gerade in Planung.