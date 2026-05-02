ADFC Bad Dürkheim, Klimabündnis und die Initiative für Frieden, Klimaschutz und Soziale Freiheit haben am Samstag zur Fahrraddemo aufgerufen. Wie war die Resonanz?

Etwa 40 Radfahrerinnen und Radfahrer haben sich nach Angaben der Organisatoren am Samstagvormittag an der Demonstration in der Dürkheimer Innenstadt beteiligt. „Für den Anfang sind wir happy, aber wir bleiben dran“, erklärt Horst Bäuml, Vorsitzender der ADFC-Ortsgruppe Bad Dürkheim, der auch zu den drei Rednern gehörte. „Es haben sich sogar noch Leute angeschlossen, die zufällig mit dem Rad in der Stadt waren“, berichtet er.

Stadtverwaltung in der Kritik

Im Zentrum der Kritik stand das aus Sicht der Demonstranten unzureichende Engagement der Bad Dürkheimer Stadtverwaltung für den Radverkehr. Als Beispiele nennt Bäuml die noch nicht eingerichteten Fahrradstraßen in der Bürgermeister-Gropp-Straße und in der Salinenstraße, die eigentlich bereits seit 2024 in Betrieb sein sollten. „Der Bürgerwille wird nicht ernst genommen. Ich habe das Gefühl, dass lustlos gearbeitet wird“, kritisiert der ADFC-Funktionär.

Auch mit der kürzlich für die Weinstraße Süd in Richtung Wachenheim beschlossenen Regelung sind die Radfahr-Aktivisten unzufrieden: 2022 war dort die Einrichtung von zwei Radschutzstreifen beschlossen worden, jetzt hat der Bauausschuss stattdessen für eine Tempo-30-Regelung mit versetztem Parken votiert. „Im Zweifel wird in Bad Dürkheim in der Regel Pro-Kfz-Parkplätze und gegen die Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer entschieden“, so Bäuml.