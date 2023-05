Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Kindertagesstätten fehlt es an Fachkräften. In Hardenburg sei man personell in einen Teufelskreis geraten. Trotzdem wird fleißig geforscht und experimentiert.

Die Kita Hardenburg kämpft aktuell wie die meisten anderen Einrichtungen mit dem Fachkräftemangel. „In unserer Grundeinstellung geht es natürlich immer als Erstes um die Kinder,