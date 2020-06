Eine 36-jährige Frau wurde in den Hammerwiesen in Bad Dürkheim von einer großen grauen Katze angegriffen und in beide Beine gebissen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau leicht verletzt. Der Vorfall soll sich bereits am Montag vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses ereignet haben. Grund des Angriffs dürfte laut Polizei die Tatsache gewesen sein, dass die 36-Jährige ihren Yorkshire Terrier bei sich hatte, den sie noch schnell hochnehmen und an sich drücken konnte. „Die ermittelte Eigentümerin der Katze hatte zum Zeitpunkt des Angriffes keinerlei Eingriffsmöglichkeiten“, so die Polizei.