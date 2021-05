Hans-Günter Bletzer, der aus Bad Dürkheim stammt und in Birkenheide wohnt, hat als Hobby schon einige Dürkheimer Bauwerke im Modellbauformat errichtet. Beim Nachbau der Klosterruine Limburg hat der 59-Jährige etwa 1550 Stunden in 14 Monaten verbracht.

„Das Modell der Limburg ist jetzt fertig“, berichtet der gebürtige Dürkheimer Hans-Günter Bletzer, der sich seit vier Jahren in seiner Freizeit damit beschäftigt, bekannte Bauwerke der Kurstadt „nachzubauen“. So hat der gelernte Blechschlosser mit viel Liebe zum Detail bereits Teile des Wurstmarktes, das Dürkheimer Fass, die Saline, den Michaelisberg samt Kapelle und das Kaffeemühlchen original getreu im Maßstab 1:87, was der Eisenbahngröße HO entspricht, nachgebaut.

Vor 16 Jahren das erste Modell gebaut

Zum Modellbau sei er vor 16 Jahren gekommen, als er einem Bekannten geholfen habe, Modelle für Architekten anzufertigen, erzählt Bletzer. „Das ist dann mein Winterhobby geworden“, sagt der 59-Jährige, zu dessen sommerlichen Freizeitvergnügen Wandern, Motorradfahren und Gleitschirmfliegen zählen. Das Modell der Limburg, das eine Grundfläche von einem Meter auf 1,20 Zentimeter hat und 50 Zentimeter hoch ist, hat Bletzer in etwa 1.550 Arbeitsstunden in 14 Monaten mit viel Liebe zum Detail angefertigt.

Drei Wochen lang Maße genommen

Für die Gestaltung seines neuesten Werkes hat der Bastler sich auch einige Drohnenaufnahmen der Limburg angesehen, „weil man ja sonst keine Möglichkeit hat, die Klosterruine von oben zu sehen“. Ansonsten habe er die Maße des Bauwerkes mit einem Lasermessgerät ermittelt. „Die ersten drei Wochen bin ich jeden Tag hochgefahren und habe zunächst die groben Maße wie Breite, Höhe und Länge bestimmt, später ist es dann an die Details gegangen,“ berichtet Bletzer. Vor allem das Kirchenschiff mit seiner Länge von 47 Metern habe ihn beeindruckt.

Limburg ist das bisherige Meisterstück

Wenn alle Daten ermittelt sind, gehe es an die Materialbeschaffung. Auf Bletzers Einkaufsliste standen ganz oben Sperrholz, Hartschaumplatten, Leisten und Farben, dazu kamen verschiedenste Kleinmaterialien. „Es ist immer nicht so einfach, die verschiedenen Farbtöne der Modelle dem Original entsprechend herzustellen, da muss ich viel mischen und testen, bis es passt“, berichtet der Perfektionist. Er sei erst zufrieden, wenn das Ergebnis mit den Fotos übereinstimmt. „Mit der Limburg ist mir mein Meisterstück gelungen“, gibt Bletzer unumwunden zu. Er führt dies auch darauf zurück, dass er sich im Laufe der Jahre immer mehr Fertigkeiten angeeignet habe und sein Blick für die die Details immer mehr geschärft worden sei. „Das ist schon der Hammer, was er da gebaut hat, wir sind total begeistert und alle hin und weg“, sagt Marc Geldon, der zusammen mit Heiko Deutscher das Restaurant Klostergarten „Konrad 2“ in der Klosterruine betreibt.

Nächstes Modell bereits in Planung

„Es wird auf jeden Fall ein neues Modell geben, ich muss ja etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen, möchte aber im Moment noch nicht sagen, was es werden wird“, sagt Bletzer.

Gern würde er seine Exponate einem breiteren Publikum zugänglich machen und denkt dabei an das Heimatmuseum. „Da habe ich bereits schon einmal angefragt und mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich dort, wenn wieder alles geöffnet ist, einen eigenen Raum bekomme, um meine Modelle auszustellen“, sagt der Hobbykünstler. Er sei schon von vielen Leuten gefragt worden, wo man seine Nachbildungen denn einmal in Ruhe bestaunen könne.