Das Impfzentrum des Landkreises ist gerüstet, am 4. Januar kann es losgehen. Das hat ein Probelauf am Mittwochnachmittag gezeigt, bei dem 16 Feuerwehrmänner den gesamten Prozess in der Salierhalle getestet haben – vom Fiebermessen am Eingang über das noch nur simulierte Impfen bis zum Checkout.

Beim Testlauf war der Impfstoff noch eine Attrappe, die nicht wirklich verabreicht wurde. Foto: Franck Am Eingang wird die Temperatur gemessen. Foto: Franck Vom Wartebereich im Foyer der Salierhalle ... Fotos: Franck ... geht es beim Testlauf zum Aufklärungsgespräch mit Medizinerin Miriam Bühler. Im Normalbetrieb sind nur acht Impflinge in dem Bereich. Foto: Monika Franck/NGen Auch private Aufklärungsgespräche mit den jeweils anwesenden Medizinern sind möglich. Foto: Kreisverwaltung/frei Alle Wege in der Salierhalle führen nur in eine Richtung. Foto: Franck Zehn Impfkabinen stehen zur Verfügung. Foto: Franck Testlauf mit Petra Ritter und Stefan Schmitt. Foto: Kreis/frei Bildschirme weisen auf die geltenden Hygieneregeln hin. Foto: Franck Ersthelfer des Deutschen Roten Kreuzes sind im Testzentrum auch im Einsatz. Foto: Franck Foto 1 von 10

„Vor zweieinhalb Wochen haben wir zum ersten Mal einen Fuß hier hereingesetzt“, sagt Kreis-Impfkoordinator Arno Fickus während des Testlaufs und meint den Tag, als klar war: Die Salierhalle wird Impfzentrum. In der Zeit ist viel passiert, Wege wurden konzipiert, Kabinen, Umkleide, Besprechungsraum gebaut, Absperrungen für Wartebereiche errichtet, auch mit Hilfe von Feuerwehr und Rettungskräften.

Zunächst werden priorisierte Personen geimpft, etwa in Alten- und Pflegeheimen. Dort sind zunächst mobile Impfteams im Einsatz, die aber die Vakzine vom Impfzentrum erhalten. Wer danach wann geimpft wird, „das wird das Land noch bekannt machen“, betont Fickus. Auf jeden Fall können ab 4. Januar in der Salierhalle die ersten Spritzen gegeben werden. Es steht aber auch noch nicht endgültig fest wann der Landkreis mit dem Impfstoff beliefert wird.

Termine ausschließlich über zentrale Hotline

Sicher ist nur: Weil der auf Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bezogene Inzidenzwert im Kreis mit rund 136 nicht im oberen Bereich im Land liegt, werden erste Impfdosen zwischen den Jahren wohl zunächst in stärker betroffenen Landkreisen ausgeliefert. Es ist auch nur über die zentrale Hotline des Landes möglich, Termine zu vereinbaren – nicht beim Kreis und auch nicht im Impfzentrum direkt. Wer einen Termin hat, erhält eine Einladung, mit der er dann beim Impfzentrum vorstellig werden kann.

Ein Testlauf soll nun zeigen, ob dort alles so ablaufen kann wie erwartet. Vier Verwaltungsmitarbeiter, zwei Ärzte, ein Apotheker und zwei bis drei Medizinisch-Technische Assistenten (MTA) werden pro Schicht im Impfzentrum arbeiten, hinzu kommt ein Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr im Einsatz ist.

Beheiztes Zelt für korrektes Fieber messen

Los geht es für die Feuerwehrleute am Eingangszelt, in dem schwarz-gelbe Ketten den Zick-Zack-Weg vorgeben. Das Zelt wird beheizt, was nötig ist, um am Ausgang des Zelts vor der Halle korrekt Fieber messen zu können. Das übernimmt ein Helfer des Impfzentrums . Danach ist in der Halle links und rechts anstelle der Kassen der Salierhalle nun die Anmeldung zu finden. Die Impflinge zeigen dort Einladung und Ausweis und erhalten ein Klemmbrett mit dem Laufzettel genannten Aufklärungsbogen, der auch die Einwilligung zur Impfung enthält. Von dort führt die Einbahnstraße zum Wartebereich, wo einer von gut 20 kontaktlos funktionierenden Desinfektionsmittelspendern am Eingang steht. Große Bildschirme weisen in verschiedenen Sprachen auf die Hygieneregeln hin. Weit stehen die Stühle auseinander.

Als nächstes steht ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt auf dem Plan. Jeweils acht Personen gleichzeitig können hier beraten werden und Fragen stellen. Heute sitzt den Test-Impflingen Miriam Bühler gegenüber, die gerade in der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin in der Median-Park-Klinik ist. Rund 15 Minuten dauert die Aufklärung. Bühler berichtet über „Ablauf und Nebenwirkungen, aber auch, wie der Impfstoff eigentlich wirkt“. Hat jemand danach den Wunsch nach Einzelberatung, gibt es auch dafür nebenan einen eigenen Raum aus hellen Holzplatten.

„Jeder weiß, was zu tun ist, wenn es losgeht“

Die nächste Station ist wieder ein Wartebereich, bevor es in einer der zehn hölzernen Kabinen zur eigentlichen Impfung geht. Die Spritze kann sitzend oder liegend verabreicht werden. Nach jedem Geimpften werden Oberflächen in der Kabine desinfiziert. In einer davon „üben“ Petra Ritter, für den Testlauf eingesprungene Veterinärin, und Stefan Schmitt von der Feuerwehr Niederkirchen gerade, wie dann geimpft wird. Arm frei machen, Desinfektion wirken lassen, Spritzen. Schmitt ist einem Aufruf von Kreisfeuerwehrinspekteur Michael Müller gefolgt, beim Testlauf mitzumachen. „Die Wege sind klar, alles ist deutlich“, sieht er keine Schwierigkeiten in den Abläufen.

Ähnlich äußert sich Matthias Stockinger von der Wehr der VG Freinsheim und stellvertretender Wehrführer von Erpolzheim. „Alles läuft ruhig und strukturiert ab, jeder weiß, was zu tun ist, wenn es losgeht“, meint er, als er im letzten Wartebereich sitzt. Hier sollen die Geimpften noch 15 Minuten verbringen, um Kreislaufprobleme direkt nach der Spritze zu vermeiden. Dort ist auch die Notfall-Station des Deutschen Roten Kreuzes untergebracht. Ein mobiler Defibrillator, ein Notfallrucksack, Liege und Trage sollen dort bereitstehen. Kreisbereitschaftsleiter Kai Falke erklärt, das DRK sei während des Betriebs immer mit einem Ersthelfer vertreten. „Wir sind froh, wie alle, dass es losgehen kann. Das ist ein gutes Zeichen“, sagt Falke.

200 Impfungen pro Tag geplant

Am Ende steht der Checkout, wo es den Termin für die zweite Impfdosis und eine Karte mit Nebenwirkungen gibt, die gegebenenfalls ausgefüllt und dann wieder mitgebracht werden soll. Für diese erneute Impfung könnte dann auch – wenn nötig – die bereits vorbereitete zweite Impfstraße in der Salierhalle aktiviert werden.

Geplant ist eine wöchentliche Lieferung vom Land, 200 Impfungen pro Tag – montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr – sind vorgesehen. Der Impfstoff kommt in speziellen Boxen mit doppelten Wänden, die mit Trockeneis auf die für die Lagerung des Impfstoffs nötigen minus 70 Grad Celsius heruntergekühlt werden können. Eine Unbekannte ist derzeit noch die Impfbereitschaft.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen in und um Salierhalle

„Aber da die Leute vorher Termine machen müssen, wissen wir immer, wie viele Impfdosen wir benötigen“, sagt Fickus, der mit dem Verlauf des Tests zufrieden ist. Erste Erkenntnis war, dass die Anordnung der Stühle beim Aufklärungsgespräch verändert werden musste, weil die hinteren Reihen die Ärztin kaum verstanden. „Aber genau für so etwas hatten wir den Probelauf.“

Was nun noch fehlt bis zum 4. Januar? „Wir werden noch Dienstpläne fertigstellen, Video-Überwachung und Alarmanlagen werden noch eingebaut, Türen verstärkt“, erklärt Fickus. Sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen – es wurden auch alle relevanten Schlösser an der Halle ausgetauscht –, soll es am Ein- und Ausgang der Salierhalle taghell sein. Die Polizei, mit der es laut Fickus schon drei Begehungen gab, wird das Areal ebenfalls mit Streifen im Auge haben.