Das Impfzentrum, an dessen Einrichtung der Landkreis in der Dürkheimer Salierhalle in den vergangenen Tagen gearbeitet hat, ist fertig. „Wenn der Impfstoff da ist, können wir loslegen“, sagt Kreissprecherin Sina Müller auf Anfrage. Wie vom Land gefordert, wurde das Impfzentrum bis zum 15. Dezember eingerichtet, „es fehlen nur noch Kleinigkeiten“, erklärt Müller. Auch sei noch kein Personal eingeteilt. Das Impfzentrum sei sozusagen auf Standby und könne die Arbeit aufnehmen, sobald Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen und ausgeliefert sind. Dann sollen in der Salierhalle bis zu 200 Menschen pro Tag geimpft werden. Eine zweite, nicht bis zum 15. Dezember vom Land geforderte Impfstraße ist bereits in Vorbereitung.

