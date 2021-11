Das Landesimpfzentrum im Telekom-Hochhaus bereitet sich auf die Wiedereröffnung vor. Dort soll es am 24. November mit je einer Schicht von 8 bis 16 Uhr auf drei Impfstraßen losgehen. Seit Donnerstag vergibt das Land dafür online Termine unter der Adresse https://impftermin.rlp.de. Darüber hinaus bietet die Stadt Neustadt am Freitag, 26. November, im Telekom-Hochhaus eine eigene Booster-Impfaktion für Menschen aus Neustadt, dem südlichen Landkreis Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Maikammer an. Deren letzte Grundimmunisierung muss mindestens sechs Monate zurückliegen, im Fall von Johnson & Johnson mindestens vier. Anmeldung unter https://www.neustadt.eu/impfen.