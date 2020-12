Im Kreis Bad Dürkheim werden die ersten Impfungen gegen Covid-19 von mobilen Teams verabreicht. Deren Einsatz wird nach Angaben der Kreisverwaltung vom Land Rheinland-Pfalz organisiert. Ansteuern werden diese Teams vor allen Dingen die Altenheime. „Wir wissen aber nicht, in welchen es wann losgeht“, so Pressesprecherin Sina Müller am Donnerstag. Der Impfstoff für die mobilen Teams soll im Impfzentrum in der Dürkheimer Salierhalle gelagert werden. In der Salierhalle selbst könne man noch nicht mit dem Impfen beginnen, da die Impfstoffmenge zunächst nur für die mobilen Teams reichen werde, erklärt Müller.

