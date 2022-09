Nachdem auch der neueste an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoff (BA.4/BA.5) von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen wurde, wird auch die kommunale Impfstelle des Landkreises Impfungen damit anbieten.

Dabei orientiert sich die Impfstelle weiterhin an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Erste Impfungen sind ab dem 21. September möglich. Wegen des neuen Vakzins unterbricht der Kreis den bisherigen 14-wöchentlichen Öffnungsturnus: In der kommenden Woche werden Termine an drei Tagen hintereinander, vom 21. bis 23. September, jeweils von 13 bis 18 Uhr angeboten.

„Es ist positiv zu bewerten, dass der angepasste Impfstoff nun angewendet werden kann. Wir hoffen, dass wir damit einen weiteren Schritt in der Bekämpfung der Pandemie machen“, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, der in einer Pressemitteilung an die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis appelliert, sich gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) impfen zu lasen. Die Stiko hat angekündigt, in den nächsten Tagen erneut zu beraten. Der Landrat bittet darum, sich über die aktuellen Empfehlungen zu informieren.

Geimpft wird in der Sonnenwendstraße

Geimpft wird wie bisher in den Altbau-Räumen der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) in der Sonnenwendstraße 2 in Bad Dürkheim. Impfungen mit dem an die Omikron-Subvariante BA.1 angepassten Impfstoff haben bereits stattgefunden.

Der Landkreis geht davon aus, dass der an die Variante BA.4/BA.5 angepasste Impfstoff ab dem 21. September zur Verfügung steht. Je nach Resonanz werden weitere Impftermine angeboten, die zeitnah bekannt gegeben werden sollen. Weiterhin impfen aber auch Ärzte und Apotheker.

Wenn nötig, könnten in der kommunalen Impfstelle im Zweischichtbetrieb 700 bis 800 Menschen pro Tag geimpft werden. Da die eigentliche Impfstelle im ersten Stock liegt, wurde im Erdgeschoss eine Möglichkeit eingerichtet, körperlich eingeschränkte Menschen zu impfen.

Anmeldungen



Weitere Informationen und die Anmeldung sind online unter www.impfen.rlp.de zu finden. Termine gibt es auch über die zentrale Telefonnummer 0800 5758100. Die Impfstelle bittet darum, einen Termin zu vereinbaren. Impfungen ohne Termin sind je nach Auslastung zwar prinzipiell möglich, hier kann aktuell aber nur der an die BA.1-Variante angepasste Impfstoff verimpft werden.