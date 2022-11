Die letzten beiden Impftermine in der Kommunalen Impfstelle des Landkreises Bad Dürkheim sind für Mittwoch, 30. November, und Mittwoch, 14. Dezember, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr geplant. Das hat die Dürkheimer Kreisverwaltung mitgeteilt. Für beide Termine sind noch Plätze frei, am 14. Dezember sind auch Kinderimpfungen möglich. Es gelten weiterhin die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zur Impfung gegen das Coronavirus. Ein Termin kann unter www.impfen.rlp.de gebucht werden. Auf der Seite gibt es auch zusätzliche Informationen zur Pandemie und der Impfung. Impfungen sind auch ohne Termin zu den genannten Öffnungszeiten möglich, allerdings kann dann gerade mit Blick auf die bevorstehende Schließung der Kommunalen Impfstelle nicht gewährleistet werden, dass alle verfügbaren Impfstoffe vorrätig sind. Deren Bestellung richtet sich nach den gebuchten Terminen. Wer ohne Termin kommt, muss möglicherweise mit Wartezeiten rechnen. Zudem erleichtert eine vorherige Anmeldung die Abläufe. Nach dem 14. Dezember schließt die Kommunale Impfstelle. Sie wurde im Auftrag des Landes betrieben und bezahlt. Mit Wegfall eines Großteils der Finanzierung durch Beschlüsse von Bund und Land kann die Einrichtung vom Landkreis nach eigener Aussage nicht selbstständig weiterbetrieben werden. Angesichts der Vielzahl an Ärzten und Apothekern, die impfen, geht das Land davon aus, dass jeder, der möchte, dennoch weiterhin ausreichend Möglichkeiten hat, sich impfen zu lassen.