Auch die kommunale Impfstelle des Landkreises in Bad Dürkheim wird zum Jahresende schließen. Nach Angaben der Kreisverwaltung war zwar die Auslastung in der Sonnenwendstraße zuletzt gut – rund 90 Impfungen wurden in jeweils drei Stunden verabreicht – , jedoch könne man als Landkreis die Impfstelle nicht selbstständig weiterbetreiben. Die kommunale Impfstelle wurde im Auftrag des Landes betrieben und bezahlt. Durch die Beschlüsse von Bund und Land werde ein Großteil der Finanzierung wegfallen.

Angesichts der Vielzahl von impfenden Ärzten und Apothekern geht die Mainzer Landesregierung davon aus, dass jeder, der möchte, trotzdem weiterhin genug Möglichkeiten habe, sich impfen zu lassen. „Daran sind wir gebunden“, so die Pressesprecherin der Dürkheimer Kreisverwaltung, Laura Estelmann. Die Landesregierung will das Impfangebot künftig nur noch mobil ergänzen, beispielsweise mit Impfbussen.

Die letzten beiden Impftermine in der Impfstelle in Bad Dürkheim sind am 30. November und am 14. Dezember, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr. Es gibt noch einige freie Termine. Eine vorherige Anmeldung unter https://impfen.rlp.de wird empfohlen, um die Abläufe zu erleichtern.