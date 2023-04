Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Isabel Mackensen-Geis (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) vertreten den Wahlkreis Neustadt-Speyer in Berlin. Beide leben in Bad Dürkheim, beide wollen bei der Bundestagswahl am 26. September das Direktmandat. Ein Gespräch über Corona, Koalitionen und den Klimawandel.

Frau Mackensen-Geis, die SPD befindet sich in Umfragen im Höhenflug. Macht Wahlkampf da mehr Spaß? Und welche Rolle spielt Olaf Scholz?

Höhenflug ist natürlich bei