Eine Impfaktion ohne Termin bietet der Landkreis am Freitag, 14. Januar, von 14.30 bis 17 Uhr in seiner kommunalen Impfstelle in der Salierhalle in Bad Dürkheim an. Rund 200 Personen können in dem Zeitraum geimpft werden, die sich vorher nicht für einen Termin registrieren mussten. Laut Kreisverwaltung richtet sich das Angebot nur an Personen ab zwölf Jahren. Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen.

Keine Impfung von Kindern an dem Tag

Für Kinder von fünf bis elf Jahren steht an dem Tag der für sie nötige Impfstoff in veränderter Dosierung nicht zur Verfügung. Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Moderna, wobei die Verwaltung darauf hinweist, dass Personen ab einem Alter von 30 Jahren grundsätzlich den Moderna-Impfstoff erhalten.