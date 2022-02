Die Impfstelle des Landkreises Bad Dürkheim hat am Donnerstag, 3. Februar, 16.30 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 5. Februar, 9.30 bis 15 Uhr, noch Kapazitäten frei. Damit biete sich Impfwilligen die Gelegenheit zur Impfung in der Salierhalle ohne vorherige Terminvereinbarung. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Laut Verwaltung besteht die Möglichkeit für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren. Zur Verfügung stünden Impfstoffe von Biontech und Moderna. Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren seien mangels Impfstoffs nicht möglich.