Bad Dürkheim. Der Impfbus des Landes, der seit zehn Tagen Stationen in Rheinland-Pfalz anfährt, um Menschen wohnortnah zu impfen, kommt in dieser Woche auch nach Bad Dürkheim. Am Donnerstag, 19. August, macht er Station am Aldi im Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch.

Wer geimpft werden will, muss sich nur ausweisen können. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Seit Start der Aktion wurden bereits 8042 Personen in einem Impfbus geimpft. Die Sonderimpfaktion wird mit dem Deutschen Roten Kreuz in Kooperation mit verschiedenen Supermarktketten im Land umgesetzt. Angesteuert werden Parkplätze der Supermarktketten Aldi, Edeka, Penny, Rewe und Wasgau. In Bad Dürkheim stellt Aldi am Donnerstag seinen Parkplatz von 14 bis 18 Uhr für die Impfaktion zur Verfügung.

„Das Ziel der Impfbusse ist es, ein niedrigschwelliges Impfangebot unmittelbar vor Ort zu ermöglichen. Getreu dem Motto: Hingehen, ausweisen und Impfung erhalten“, erläutert Landesimpfkoordinator Daniel Stich, der eine positive Zwischenbilanz der Aktion zog. Die Zahlen zeigten deutlich, dass dieses Angebot in der aktuellen Phase der Impfkampagne genau richtig gewesen sei, so Stich. „Jede Impfung hilft, sich und andere zu schützen“, betonte er.

Die Impflinge können dabei je nach Bus auf drei Impfstoffe zurückgreifen: Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson. Gut die Hälfte der Impfwilligen wurde mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson (50,3 Prozent) geimpft, der 14 Tage nach der einmaligen Impfung den vollständigen Impfschutz erbringt.

In der dritten Woche sind die sechs Impfbusse des Landes wieder von Montag bis Freitag unterwegs. Insgesamt werden 57 Stationen in Stadtgebieten aber auch im ländlichen Raum angefahren.

kurzinfo



Alle genauen Standorte und Zeiträume für die dritte Woche finden sich im Netz unter: https://corona.rlp.de/de/impfbus/