Auf seiner Rundreise durch Rheinland-Pfalz macht ein Impfbus des Landes am Mittwoch, 24.November, von 9 bis 17 Uhr in Wachenheim Halt. Der Impfbus steht vor dem Eingang des Freibades in Wachenheim. Die mobilen Teams impfen ohne vorherige Terminvereinbarung. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Johnson&Johnson (nur eine Impfung notwendig) und von Biontech. Kinder ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Die Landesregierung hat die Impfbuskampagne ins Leben gerufen, um ein wohnortnahes Impfangebot machen zu können. Seit dem Startschuss der Kampagne am 2. August wurden laut Land knapp 100.000 Schutzimpfungen verabreicht. Die Busse stellen eine Ergänzung zum Regelsystem der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dar. Es werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen in den Bussen verabreicht.