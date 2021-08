„Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“ – unter diesem Motto impfen seit Montag sechs mobile Impfbusteams auf Supermarktparkplätzen quer durch Rheinland-Pfalz ohne Terminvergabe.

Am Donnerstag, 5. August, macht einer dieser Impfbusse im Kreis Bad Dürkheim in Hettenleidelheim am Penny-Supermarkt in der Wattenheimer Straße 34 Station. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz und in Kooperation mit den Supermarktketten Aldi, Penny, Rewe, Edeka und Wasgau.

Die Landesregierung will damit noch Unentschlossenen ein zusätzliches unbürokratisches Impfangebot neben den Impfzentren machen. Im Bus stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech zur Verfügung. Geimpft wird am Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. „Jede Impfung hilft die Pandemie zu bekämpfen. Der Landkreis unterstützt dieses Angebot ausdrücklich“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus der Kreisverwaltung.