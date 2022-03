Die Ortsgemeinde Weisenheim am Sand bietet am Samstag, 19. März, erneut eine Impfaktion an. Zwischen 10 und 13 Uhr werden in der Gemeindeturnhalle die Vakzine von Biontech und Moderna verabreicht. Anmeldung unter Telefon 0177 7534140 oder per E-Mail an buero@b-d-agentur.de.