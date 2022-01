Am Samstag, 22. Januar, 10 bis 14 Uhr, startet eine Impfaktion in der Gemeindeturnhalle von Weisenheim am Sand. Wie Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) informiert, soll nun künftig in Weisenheim am Sand einmal monatlich gegen das Coronavirus geimpft werden. Der örtliche Apotheker Oliver Teichmann und die engagierte Weisenheimerin Christiane Kesselring hätten die Initiative gestartet, sagt der Bürgermeister. Diese wird nun von der Gemeinde unterstützt. Ein Arzt aus Baden-Württemberg impft hauptsächlich Moderna, von Biontech und dem Kinderimpfstoff stehen laut Bähr-Burkhardt derzeit nur wenige Dosen zur Verfügung. Deswegen sei auch eine Anmeldung unter Telefon 0177 7534140 oder E-Mail an buero@b-d-agentur.de unbedingt erforderlich. Ohne die Aktion bislang groß beworben zu haben, gebe es bereits 50 bis 60 Rückmeldungen, sagt der Bürgermeister. „Es sind auch einige Erstimpfungen dabei, das ist sehr erfreulich.“ Ein nächster Termin ist für Ende Februar geplant. Dann werde den Weisenheimern wohl auch mehr Impfstoff der Firma Biontech zur Verfügung stehen, kündigt Bähr-Burkhardt an.